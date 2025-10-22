На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские бомбардировщики пролетели над Балтийским морем

МО: самолеты Ту-22М3 пролетели над Балтикой вместе с иностранными истребителями
close
tupolev.ru

Российские бомбардировщики Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Балтийского моря в рамках планового полета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря», — указано в сообщении.

Отмечается, что на отдельных участках следования российских самолетов их сопровождали иностранные истребители. В ведомстве подчеркнули, что подобные полеты над нейтральными водами разных акваторий осуществляются регулярно и в соответствии с международными правилами.

В начале октября издание Newsweek сообщало, что США перебросили к границам России самолеты P-8 Poseidon для охоты за подлодками и БПЛА. Один из самолетов-шпионов уже был зафиксирован у побережья Калининградской области. Что умеют «посейдоны» и на кого они собираются «охотиться» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров оценил угрозы Польши по поводу самолета Путина.

