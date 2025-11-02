На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В силовых структурах РФ сообщили о продаже автомобилей командирами ВСУ

ТАСС: командиры ВСУ перепродают автомобили, купленные для нужд украинской армии
Alina Smutko/Reuters

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) перепродают автомобили, купленные для нужд украинской армии за счет пожертвований, и присваивают вырученные денежные средства. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«В то время, как отдельные подразделения Вооруженных сил Украины испытывают огромные проблемы с логистикой, а украинские граждане отдают последние гроши на «сборы для ВСУ», командиры медийных подразделений зарабатывают», — сказал собеседник агентства.

По данным источника, купленные для ВСУ машины сразу же появляются на интернет-площадках по продаже подержанных автомобилей.

24 октября российские силовики сообщили, что командование большинства подразделений ВСУ в Сумской области не может обеспечить питание личного состава на позициях уже в течение недели.

До этого сообщалось, что солдаты ремонтного батальона 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ все активнее выражают недовольство решением командования перевести их в штурмовые подразделения.

Ранее Подоляка заявил об «очень больших» проблемах ВСУ под Харьковом.

