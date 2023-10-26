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Военный самолет США подал сигнал тревоги в небе над Ираком

Mash: американский военно-транспортный самолет подал сигнал тревоги над Ираком

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Американский военный самолет подал сигнал тревоги в небе над Ираком. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, летевший из Германии военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III некоторое время кружил над горами, после чего подал сигнал SOS.

Известно, что на самолетах такого типа США могут перевозить до трех вертолетов AH-64 Apache, один танк M1 Abrams, до 48 носилок с ранеными или до 102 военнослужащих в полном снаряжении.

Инцидент с другим американским военным самолетом произошел в сентябре непосредственно в самих Штатах. Тогда в Южной Каролине произошла авария, в результате которой пропал стелс-истребитель F-35B из 501-й учебной эскадрильи истребителей 2-го авиакрыла морской пехоты. Катапультировавшегося пилота нашли достаточно быстро. Тот рассказал, что в определенный момент потерял управление самолетом.

Бригады военных сутки искали воздушное судно, прежде чем обнаружили его обломки в округе Флоренция.

Ранее американские военные самолеты заметили над Балтийским морем.

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