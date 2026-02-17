НАТО разместит новый центр воздушных операций в Норвегии

НАТО разместит новый объединенный центр управления воздушными операциями в Арктике в норвежском Будё. Об этом сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на заявление Минобороны Норвегии.

«После тщательной оценки требуемого пространства, <...> выбор в конечном итоге пал на город Будё», — говорится в заявлении.

Мэр Будё Одд Эмиль Ингебригтсен заявил, что принимать «такой важный военный объект» — это огромная ответственность, но город к ней готов.

«Будё долгое время был и останется хорошим местом для размещения объекта», — приводит агентство слова Ингебригтсена.

В мае прошлого года российское посольство в Осло заявило о том, что увеличение присутствия НАТО на севере Норвегии повысит уровень военно-политической напряженности и создаст риск эскалации вооруженного конфликта в Арктике. Интенсивная милитаризация и увеличение присутствия военного контингента альянса на севере Норвегии не приведут к укреплению их безопасности, но лишь повысят уровень военно-политической напряжённости, отметили в российской дипмиссии.

Ранее в Норвегии пропали солдаты на маневрах у российской границы.