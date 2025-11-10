«Убойная сила». На Западе отметили уникальные возможности истребителя Су-57

Россия представила истребитель Су-57 в обновленной малозаметной конфигурации, предназначенный для подавления сил и средств противовоздушной обороны противника. Это произошло после выполнения обширной программы боевого применения в ходе СВО. Такие данные приводит издание Military Watch Magazine (MWM). Действительно ли российские Су-57 получили уникальные улучшения — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) впервые опубликовала кадры обновленного истребителя пятого поколения Су-57 с открытым внутренним оружейным отсеком, в котором находятся две противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ (Kh-58UShKE).

Kh-58UShKE представляет собой версию противорадиолокационной ракеты Х-58 со складывающимися стабилизаторами. Изделие предназначено для внутренней подвески на истребитель Су-57.

«Дальность поражения ракеты в 250 км дополняет очень высокую продолжительность полета Су-57, а ее скорость 3,6 числа Маха делает ее одной из самых быстрых в мире», — отметили авторы статьи.

Стартовая масса ракеты — 650 кг. Масса боевой части — около 150 кг. Максимальная дальность пуска (при Н — 0,2–20 км) — 76–245 км. Максимальная скорость полета ракеты — 4 200 км/ч.

Журнал The National Interest отмечает, что дополнительные отсеки Су-57 в общей сложности могут содержать до шести ракет типа «воздух-воздух» или «воздух-земля».

«Способность Су-57 нести такое количество вооружения повышает убойную силу этой платформы», — говорится в статье.

Исключительная возможность подавления ПВО?

Обновленный Су-57 в варианте Су-57М1 получил новый двигатель АЛ-51Ф-1. Существенно переработан планер самолета и модернизирован внутренний оружейный отсек. Истребитель оснащен новыми бортовой радиолокационной станцией и нашлемной системой прицеливания. В целом значительные изменения затронули практически всю боевую машину. Ожидается, что производство Су-57М1 начнется в начале 2026 года, а на вооружение ВКС России самолет поступит до конца 2026 года.

Одного истребительного авиационного полка, оснащенного самолетами Су-57, разумеется, маловато, чтобы внести кардинальный перелом в войну в воздухе, но оборонно-промышленный комплекс России набирает обороты, и есть надежда, что ситуация существенно изменится к лучшему.

Как пишет Military Watch Magazine, российские истребители пятого поколения Су-57 обладают уникальной возможностью подавления сил противовоздушной обороны, то слышать это, безусловно, приятно .

Однако какой-либо статистикой по боевым вылетам и применению тех же противорадиолокационных ракет издание объективно обладать не может. Эти оценки MWM носят сугубо эмоциональный характер.

Объективные данные в виде таблиц и до процента подсчитанной эффективностью станут известны в лучшем случае через несколько лет после завершения военных действий. К примеру, количество боевых вылетов, количество запущенных ракет Х-58УШКЭ, число пораженных радиоэлектронных средств противника и т. д.

Представить, что подобные данные даже в первом приближении могут оказаться в распоряжении Military Watch Magazine, нужно большое воображение. Так что весь анализ издания основывается только на одной фотографии.

А что конкуренты?

Не дремлют в этом плане и США. Военно-воздушные силы Соединенных Штатов заявили законодателям, что им нужен истребительный парк из 1558 пилотируемых боеспособных истребителей для проведения операций с низким уровнем риска, что почти на 300 больше, чем у них есть сейчас.

В ВВС США сообщили, что в настоящее время у них 1271 боеспособный истребитель, включая примерно 103 A-10 Warthogs, которые будут в основном выведены из эксплуатации к концу 2026 финансового года.

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов находятся в самом разгаре крупнейшей в истории модернизации, поскольку они приобретают новые истребители, такие как F-35A Joint Strike Fighter производства Lockheed Martin и Boeing F-15EX Eagle II.

В то же время разрабатывается совершенно новый класс полуавтономных беспилотных летательных аппаратов-истребителей под названием collaborative combat aircraft (совместный боевой самолет), которые будут летать бок о бок с пилотируемыми истребителями Boeing F-47 шестого поколения, а также обновляется парк стратегических бомбардировщиков, развертывается серийное производство B-21 Raider.

F-35 считается основой истребительных сил ВВС США и ВВС планируют закупить столько истребителей, сколько сможет произвести Lockheed Martin и другие подрядчики, и продолжить модернизацию этого самолета. В настоящее время в ВВС США имеется около 500 истребителей F-35, и в конечном итоге они хотят приобрести в общей сложности 1763 самолета.

Промышленность США может достичь максимальной производственной мощности по F-35A, производя 100 реактивных самолетов в год для ВВС, к 2030 году, а также достичь максимальной производственной мощности в 24 F-15EX к 2027 году.

Следует заметить, что в России истребителей Су-57 изготовлено несколько десятков, тогда как общее число построенных самолетов F-35 достигает почти 1300 единиц .

Так что ОАК есть еще над чем поработать.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).