Украинский батальон «Шквал», состоящий из заключенных, больше не может вести бои за Купянск в Харьковской области. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Подразделение утратило боеспособность из-за больших потерь, причинами которых стали обморожение, дезертирство и туберкулез», — говорится в публикации.

Журналисты выяснили, что наибольшие потери в батальоне «Шквал» несет 43-я механизированная бригада. Она состоит из бойцов, мобилизованных в августе 2025 года. Многие среди тех, кто не выжил после переброски в Купянск, переболели туберкулезом. Также есть дезертиры, которые потерпели неудачу при попытке самовольно оставить позиции.

По данным канала, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не оказывало солдатам почти никакой помощи. Поставки продовольствия осуществлялись лишь раз в неделю — еду сбрасывали на позиции с помощью дронов «Баба-Яга».

«Сейчас один из батальонов «Шквала» выводят с Купянского направления на доукомплектование и восстановление боеспособности», — подчеркнули авторы материала.

4 февраля SHOT сообщил, что с начала 2025 года около 100 украинских солдат замерзли в блиндажах на окраинах Купянска. Речь идет только о тех военных, которых спасти не удалось.

Ранее российские бойцы взяли под контроль Купянск-Узловой в Харьковской области.