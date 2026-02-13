Размер шрифта
ВСУ атаковали здание администрации в Запорожской области

Балицкий: ВСУ ударили по зданию администрации в Сладководном Запорожской области

Украинские военные ударили по административному зданию в селе Сладководное Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Евгений Балицкий, опубликовав последствия атаки.

По его словам, в результате налета пострадал мужчина — он получил осколочное ранение в ногу. Кроме того, в здании выбиты стекла, повреждена оргтехника и мебель.

Балицкий уточнил, что в здании администрации также располагается гуманитарный штаб и отделение «Почты Таврии».

«Противник бил прицельно, чтобы нарушить работу важного социального объекта», — говорится в сообщении губернатора.

Как отметил Балицкий, специалисты начали восстанавливать разрушенные помещения.

10 февраля вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали траурную процессию в селе Скельки Запорожской области. По словам Балицкого, в результате атаки шесть человек получили осколочные ранения разной степени тяжести, священник Сергий Кляхин получил ранения, не совместимые с жизнью.

Ранее в МЧС назвали сумму выплат жителям регионов, пострадавших от атак ВСУ.
 
