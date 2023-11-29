Корабли стран Объединенных экспедиционных сил будут патрулировать Балтийское море

Великобритания отправит военные корабли в Балтийское море для защиты подводной инфраструктуры. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Эстонии.

«Сегодняшним решением впервые были активированы возможности реагирования на кризисы Объединенного экспедиционного корпуса. Это ощутимое доказательство готовности Объединенного экспедиционного корпуса внести свой вклад в безопасность Северной Европы. Военно-морской флот Эстонии будет способствовать успешному выполнению этой задачи», — вице-канцлер министерства обороны Эстонии по вопросам обороны Сюзан Лиллевяли.

Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Швеция и Великобритания вносят свой вклад в регион Балтийского моря, предлагая различные возможности, в том числе патрульные корабли, фрегаты, морские патрульные самолеты, вертолеты и тральщики, отмечается в сообщении.

Британский фрегат HMS Richmond обеспечивает военную защиту эстонских и финских кораблей, эстонский флот предоставляет два патрульных корабля.

Объединенный экспедиционный корпус поддерживает свои государства-члены и усилия НАТО по защите критически важной инфраструктуры.

Объединенный экспедиционный корпус — это коалиция, возглавляемая Великобританией, в которую также входят Эстония, Нидерланды, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Исландия.

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