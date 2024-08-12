ВСУ объявили охоту на российские огнеметные системы ТОС-2

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сформировали специальное подразделение, которое охотится за российскими тяжелыми огнеметными системами второго поколения (ТОС-2) «Тосочка». Об этом сообщил ТАСС командир тяжелого огнеметного взвода группировки войск «Восток» с позывным «Саратов».

По его словам, ТОС-2 стали целью для противника, поскольку эффективно уничтожают пехоту ВСУ на больших расстояниях. Военный отметил, что работа ведется по участкам леса между полями. Залп из 18 направляющих поражает территорию в шесть гектаров, сказал командир.

«Система выжигает все, последствия плачевные, от личного состава вообще ничего не остается... Мы знаем, что ВСУ создали специальное подразделение, которое на нас охотится», — заявил «Саратов».

В июне на вооружение российской армии поступила новая тяжелая огнеметная система ТОС-3 «Дракон». Судя по появившимся видеокадрам, система установлена на танковом шасси и получила динамическую бронезащиту бортов и защитный экран из сетки над пусковой установкой. «Дракон» обладает 15 удлиненными направляющими для пуска ракет. Новые боеприпасы и спутниковый модуль позволяет вести точечный огонь по полученным от разведки координатам.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.