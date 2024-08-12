Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ объявили охоту на российские огнеметные системы ТОС-2

ВСУ создали спецподразделение для охоты на российские огнеметные системы ТОС-2

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сформировали специальное подразделение, которое охотится за российскими тяжелыми огнеметными системами второго поколения (ТОС-2) «Тосочка». Об этом сообщил ТАСС командир тяжелого огнеметного взвода группировки войск «Восток» с позывным «Саратов».

По его словам, ТОС-2 стали целью для противника, поскольку эффективно уничтожают пехоту ВСУ на больших расстояниях. Военный отметил, что работа ведется по участкам леса между полями. Залп из 18 направляющих поражает территорию в шесть гектаров, сказал командир.

«Система выжигает все, последствия плачевные, от личного состава вообще ничего не остается... Мы знаем, что ВСУ создали специальное подразделение, которое на нас охотится», — заявил «Саратов».

В июне на вооружение российской армии поступила новая тяжелая огнеметная система ТОС-3 «Дракон». Судя по появившимся видеокадрам, система установлена на танковом шасси и получила динамическую бронезащиту бортов и защитный экран из сетки над пусковой установкой. «Дракон» обладает 15 удлиненными направляющими для пуска ракет. Новые боеприпасы и спутниковый модуль позволяет вести точечный огонь по полученным от разведки координатам.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами