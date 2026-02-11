Российский журналист из мема «или ты забыл, или ты не знал» погиб в зоне СВО

Во время выполнения боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб журналист Андрей Таджибаев. Об этом сообщили Союз журналистов Кировской области и портал Kirov.ru.

Мужчина ушел добровольцем в СВО в мае прошлого года, подписав контракт с Вооруженными силами РФ. Причина его гибели не называется.

Таджибаев долгое время руководил пресс-службой УГИБДД по Кировской области, а позже возглавил газету «Вятский край». Известным он стал благодаря мему «Или ты забыл, или ты не знал».

До этого стало известно, что командир армянского батальона «Арбат» Айк Гаспарян с позывным Абрек погиб всего несколько дней до собственной свадьбы.

Ранее герой России Муслимов погиб в зоне СВО.