Армия

Российский журналист из мема «или ты забыл, или ты не знал» погиб в зоне СВО

Союз журналистов Кировской области сообщил о смерти на СВО героя мема Таджибаева
СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ/VK

Во время выполнения боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб журналист Андрей Таджибаев. Об этом сообщили Союз журналистов Кировской области и портал Kirov.ru.

Мужчина ушел добровольцем в СВО в мае прошлого года, подписав контракт с Вооруженными силами РФ. Причина его гибели не называется.

Таджибаев долгое время руководил пресс-службой УГИБДД по Кировской области, а позже возглавил газету «Вятский край». Известным он стал благодаря мему «Или ты забыл, или ты не знал».

До этого стало известно, что командир армянского батальона «Арбат» Айк Гаспарян с позывным Абрек погиб всего несколько дней до собственной свадьбы.

Ранее герой России Муслимов погиб в зоне СВО.
 
