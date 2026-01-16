В Минобороны рассказали об уничтоженной технике ВСУ

Российские войска уничтожили пять боевых машин реактивных систем залпового огня Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства и боевую машину реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

Отмечается, что операция была осуществлена при помощи ударных дронов, ракетных войск и артиллерии группировок войск Вооруженных сил России (ВС РФ).

Также в Минобороны РФ сообщили, что российские военные за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов, включая Белогорье и Новобойковское Запорожской области.

Также стало известно, что ВС РФ несколькими фугасными авиационными бомбами ФАБ-500 уничтожили переправу украинских войск через реку Оскол в районе населенного пункта Осиново Харьковской области. Операцию помогли осуществить разведчики.

Ранее удар дрона по логовому украинских диверсантов попал на видео.