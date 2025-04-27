СК: ВСУ связали и расстреляли жителя Курской области в сентябре 2024 года

Следственный комитет (СК) России расследует гибель жителя села Плехово в Курской области, которого расстреляли украинские военные в сентябре 2024 года. Об этом сообщается в Telegram-канале Следкома.

О жестокой расправе рассказала мать погибшего мужчины. По ее словам, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли ее сына, когда он хотел забрать продукты из своего дома. Тело мирного жителя нашли с множественными огнестрельными ранениями и связанными руками.

Также женщина рассказала следователям, что 9 августа прошлого года украинские военные вскрывали дома и гаражи, а также вывозили вещи и личный автотранспорт жителей Курской области.

По фактам случившегося возбуждены уголовные дела по статьям «Теракт» и «Мародерство».

26 апреля СК России рассказали о другом преступлении, совершенном ВСУ в Курской области. По данным СК, украинцы убили мужчину, который ехал на велосипеде в магазин за хлебом.

Кроме того, по словам жителей села Бондаревка, в августе 2024 года националисты занимали дома мирных граждан и размещали там военную технику, сооружали наблюдательно-огневые позиции. Украинцы запрещали жителям села выходить на улицу, обстреливали их жилье и перерезали линии электропередачи.

Ранее Путин заявил о возмездии для тех, кто совершал преступления в Курской области.