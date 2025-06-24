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Британка обвинила ВСУ в смерти сына, воевавшего на стороне Киева

Мать наемника Долмана заявила, что ВСУ отправили ее сына воевать без подготовки
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Мать британского наемника Колби Долмана, ликвидированного в Запорожской области, обвинила украинское командование в гибели своего сына. Об этом пишет издание Daily Mail.

Женщина утверждает, что бойца без подготовки отправили на «суицидальную операцию» и не вернули его тело с поля боя.

Издание писало, что что 20-летний Долман погиб в районе села Малые Щербаки. Его мать, Тара Бенфорд, рассказала, что молодой человек не имел боевого опыта и даже не смог пройти отбор в армию Великобритании из-за состояния здоровья.

По словам женщины, ее сын погиб вместе с тремя другими иностранными бойцами, тела которых украинская сторона не забрала уже более месяца. Семья погибшего была вынуждена начать сбор денег для эвакуации тела, так как, по словам матери, никакой помощи от украинских или британских властей они не получили.

Бенфорд выразила возмущение тем, что Киев активно принимал добровольца, когда тот согласился воевать, но оставил его тело на нейтральной территории после гибели.

Военный блогер Борис Рожин позже писал о ликвидации в зоне СВО другого британского наемника Бенджамина Лео Берджесса.

Ранее в зоне СВО ликвидировали командира «Грузинского легиона».

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