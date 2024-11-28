В США появились могилы воевавших за ВСУ военных

На кладбищах в США появляется все больше могил американских граждан, воевавших за Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

21-летний уроженец Флориды Эдвард Уилтон с украинскими корнями погиб на Украине спустя год пребывания там, попав под артиллерийский огонь. Юноша похоронен в округе Дувал в штате Флорида.

40-летний Тимоти Гриффин из штата Нью-Йорк был одним из первых американцев, погибших на Украине. Он воевал в составе так называемого интернационального легиона и участвовал в украинском контрнаступлении. Как и когда он попал на Украину, неизвестно. Мужчина погиб 5 ноября 2022 года, похоронен в Джеймсвилле в штате Нью-Йорк. Судя по надгробию, Гриффин служил в армии США, у него остались дети.

Уроженец Украины Михаил Яворский переехал в США (в Чикаго) в подростковом возрасте. Сразу после окончания школы он отслужил в американской армии, женился, завел детей и нашел работу в сфере IT. Яровский отправился на Украину в 2022 году, пробыл там около 15 месяцев. Там он вступил в 67-ю отдельную бригаду «Правого сектора» (организация запрещена в России) и успел принять участие в боях в Херсонской, Николаевской областях, а также в ДНР и ЛНР. Был ликвидирован российскими военными 25 мая 2023 года в селе Диброва в ЛНР. Похоронен в Чикаго.

Дэвид Ли Коут служил в национальной гвардии США и участвовал в иракской кампании. Он отправился на Украину летом 2022 года, воевал в Артемовске и Соледаре. Американец погиб, когда в дом, где он спал, прилетел российский беспилотник. Мужчина похоронен в штате Мичиган.

Ранее суд заочно арестовал воевавшего за ВСУ американского наемника Роберта Вертмана.