Подпольщик рассказал об ударе «Искандером» по авиабазе ВСУ

Подпольщик Лебедев: удар «Искандером» нанесен по авиабазе ВСУ у Днепропетровска

Российские военнослужащие нанесли ракетный удар «Искандером» по авиабазе «Авиаторское» под Днепропетровском, где хранились беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Целью удара стали складские зоны авиабазы «Авиаторское», используемые ВСУ для хранения и обслуживания беспилотников дальнего действия», — написал он.

По данным координатора, в ходе операции бойцы применяли российскую оперативно-тактическую ракетную систему. Лебедев отметил, что данная база является ключевым тыловым узлом противника, на территории которой ВСУ проводили предполетную подготовку дронов.

Кроме того, в ходе удара поражен был не только склад, но и весь центр беспилотной инфраструктуры Украины, подчеркнул подпольщик.

По данным Минобороны России, за прошедшие сутки российские военные нанесли удары по местам сборки и хранения дронов, а также по используемым в интересах ВСУ объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Ранее ВС РФ поразили авиабазу со звеньями истребителей F-16AM в Киевской области.