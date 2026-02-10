В Минобороны России перечислили цели на Украине, пораженные за сутки

Места сборки и хранения дронов, а также используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) подверглись ударам. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.

«Нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам сборки, хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139-ти районах», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что в соответствующих операциях приняли участие артиллерийские расчеты и оперативно-тактическая авиация группировок войск Вооруженных сил РФ. Содействие им оказывали операторы ударных дронов и ракетные войска.

10 февраля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские военнослужащие нанесли удар по цеху сборки беспилотников в подконтрольной Киеву части Херсонской области. По его словам, готовые дроны запускали с территории местного аэроклуба.

Ранее ВС РФ поразили авиабазу со звеньями истребителей F-16AM в Киевской области.