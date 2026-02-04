Размер шрифта
СМИ: десятки военных ВСУ насмерть замерзли под Купянском

SHOT: с начала года около 100 бойцов ВСУ погибли от морозов на окраинах Купянска
Andriy Andriyenko/Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

С начала года около 100 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) насмерть замерзли в блиндажах на окраинах Купянска. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, оставшиеся в блиндажах украинские военные из последних сил борются за свои жизни. Им приходится разводить костры, чтобы согреться, что делает укрытия ВСУ хорошо видимыми для российских операторов БПЛА. В посте говорится, что только за первые дни февраля бойцами армии РФ было вскрыто не менее десяти таких укрытий, по всем нанесено огневое поражение.

Кроме того, на Купянском направлении полностью нарушена логистика ВСУ. В связи с этим военнослужащие, которым удалось укрыться в блиндажах, страдают не только от холода, но и голода. Большое число погибших, по данным издания, зафиксировано в 14-й, 43-й и 116-й отдельных мотопехотных бригад ВСУ. Основная причина, почему они не выжили, — прекращение поставок теплых вещей и пищи.

До этого снегопады и обледенение дорог парализовали логистику ВСУ на Харьковском направлении. По словам источника в силовых структурах, коммунальные службы не справляются со снегопадами из-за отсутствия водителей, «которых почти всех принудительно мобилизовали».

По информации Укргидрометцентра, на Украине наблюдается холодная погода, местами идет снег с дождем. Метеорологическая служба предупреждала, что условия погоды ухудшатся с приходом ледяного дождя и штормового ветра.

Ранее в западных СМИ назвали одну из причин проблем ВСУ на фронте.
 
