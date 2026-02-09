Президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в завершении конфликта, потому что боится потерять возможность заниматься личным обогащением. Об этом заявил в разговоре с ТАСС экс-боец ВСУ с позывным «Сова».

«Зеленский на это не пойдет, потому что он боится за свою шкуру и за власть, естественно. Деньги еще не все украл», — отметил украинский военный.

Он считает, что именно эта причина лежит в основе отказа Зеленского в ходе переговоров признать Донбасс, Новороссию и Крым российскими. Это приблизит завершение конфликта, что украинскому президенту не интересно.

По словам «Совы», его мнение разделяют большинство граждан страны, которые находятся на территории Украины. По мнению экс-военнослужащего ВСУ, продвижение российских войск идет на всех направлениях СВО.

Мужчина сдался в плен Вооруженным силам РФ и вступил в добровольческий отряд им. Мартына Пушкаря, который состоит из бывших украинских военных. Бойцы этого отряда воюют вместе с российскими военными в Запорожской области.

19 января стало известно, что согласно опросу, проводимому Киевском международном институте социологии (КМИС), Зеленский уступил экс-главкому Вооруженных сил Украины Валерию Залужному и главе своего офиса Кириллу Буданову в рейтинге доверия среди украинцев.

Исходя из данных проведенного опроса, Зеленскому доверяют 62% граждан, а Залужному и Буданову — 72% и 70% соответственно.

