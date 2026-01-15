Размер шрифта
На Украине раскрыли схему хищения бюджетных средств на закупках БПЛА и оборудования

Украинские военные присвоили более $1 млн на закупках дронов и оборудования
Бывший командир и военнослужащие одной из частей украинских войск присвоили более 47 млн гривен (примерно $1,082 млн) на закупках FPV-дронов и оптического оборудования. Об этом сообщил офис генпрокурора Украины в Telegram-канале.

«В 2024 году бывший командир воинской части создал устойчивую иерархическую структуру, к которой привлек действующих военнослужащих, ответственных за планирование закупок, приемку имущества и оформление документации, а также гражданское лицо, обеспечивавшее взаимодействие с поставщиками», — говорится в публикации.

По данным ведомства, в течение апреля–декабря 2024 участники преступной организации заключили 37 договоров на якобы поставку FPV-дронов и оптического оборудования. При этом на деле поставки БПЛА в воинскую часть не осуществлялись, а часть оптического оборудования была заменена на изделия, которые не соответствовали заявленным техническим характеристикам.

В офисе генпрокурора добавили, что должностные лица оформляли документы о выполнении договоров без реальной поставки имущества, внося в них недостоверные сведения, на основании чего осуществлялось перечисление бюджетных средств.

Как уточняется в сообщении, в результате противоправных действий госбюджету Украины нанесен ущерб на сумму более 47 млн гривен.

15 января депутат Европарламента Фридрих Пюрнер предупредил о риске хищения €90 млрд помощи, выделенных Украине. Парламентарий направил руководству Евросоюза запрос, в котором призвал детализировать механизмы надзора. Пюрнера интересует, кто и как часто будет проводить аудит, а также какие есть гарантии того, что указанные средства не осядут в карманах коррупционеров.

Ранее на Украине раскрыли схему хищения электричества на $4 млн.

