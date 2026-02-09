Размер шрифта
Армия

Россиянин в 18 лет втайне от родителей ушел на СВО

RT: россиянин в 18 лет втайне от отца ушел на СВО и стал старшим оператором БПЛА
Евгений Биятов/РИА Новости

Россиянин в 18 лет втайне от родителей подписал контракт с Минобороны РФ и ушел в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Историю молодого военнослужащего с позывным «Тэк» публикует RT.

«Я уехал из родительского дома и по факту написал им, что подписал контракт», — сказал боец.

По его словам, отец несколько дней думал, что это шутка, а мама сразу все поняла.

В настоящее время «Тэк» служит старшим оператором взвода беспилотных систем. Он отметил, что работа операторов БПЛА играет важную роль в ходе боевых действий и напрямую влияет на продвижение штурмовых подразделений.

«Тэк» рассказал, что первым сбитым объектом оказался тяжелый украинский дрон «Баба-Яга», который пытался сбросить мины на российскую технику. Задачей операторов БПЛА была защита техники в ходе наступления, уточнил он.

В конце января сообщалось, что бывший гитарист группы «Любэ» и сенатор от Нижегородской области Александр Вайнберг уходит на СВО. Вайнберг был избран законодательным собранием в Совет Федерации в марте 2011 года. До этого он с 2006 года был вице-спикером регионального парламента. В группе «Любэ» политик играл в 1991-94 годах.

Ранее учитель музыки ушел на СВО для поддержки сослуживцев.
 
