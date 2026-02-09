Размер шрифта
«Ростех»: производители танков в США внедряют российские наработки

«Ростех»: американские производители танков Abrams внедряют наработки России
Jose Juarez/AP

Индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха», член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев заявил ТАСС, что американские производители танков Abrams внедряют российские наработки.

«Те же американцы сегодня фактически берут наши придумки и внедряют у себя на «Абрамсах», включая всеракурсную динамическую защиту и меры по снижению заметности боевой техники», — сказал он в интервью, посвященном выставке World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии.

По его словам, в США также смотрят и в сторону снижения боевой массы своих танков для придания им большей динамичности на поле боя. Другие решения российских производителей тоже будут заимствовать, считает Оздоев.

В сентябре специалисты российского концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) заявили, что большинство современных танков западного производства отличаются посредственной проходимостью в связи с их большой массой.

Ранее в США раскритиковали российский танк Т-14 «Армата».
 
