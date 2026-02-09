«Ростех»: производители танков в США внедряют российские наработки

Индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха», член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев заявил ТАСС, что американские производители танков Abrams внедряют российские наработки.

«Те же американцы сегодня фактически берут наши придумки и внедряют у себя на «Абрамсах», включая всеракурсную динамическую защиту и меры по снижению заметности боевой техники», — сказал он в интервью, посвященном выставке World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии.

По его словам, в США также смотрят и в сторону снижения боевой массы своих танков для придания им большей динамичности на поле боя. Другие решения российских производителей тоже будут заимствовать, считает Оздоев.

В сентябре специалисты российского концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) заявили, что большинство современных танков западного производства отличаются посредственной проходимостью в связи с их большой массой.

Ранее в США раскритиковали российский танк Т-14 «Армата».