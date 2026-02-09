Размер шрифта
Армия

Российские операторы БПЛА лишают «глаз» разведку ВСУ в Харьковской области

МО РФ: операторы БПЛА поразили дроны-разведчики ВСУ в Харьковской области
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие вывели из строя несколько разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

«Операторы FPV-дронов <…> в составе группировки войск «Север» уничтожили несколько разведывательных беспилотных летательных аппаратов подразделений ВСУ в зоне проведения СВО (специальной военной операции. — «Газета.Ru») в Харьковской области», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, бойцы 11-го армейского корпуса в составе Вооруженных сил РФ запускают БПЛА, которые перебивают лопасти украинским дронам-разведчикам. ВСУ используют такие летательные аппараты для корректировки артиллерии.

Также российские операторы беспилотников таранят гексакоптеры ВСУ или сбрасывают на них боевые части, тем самым уничтожая цели.

В сообщении МО подчеркивается, что ВС РФ благодаря действиям операторов БПЛА обеспечили скрытность своих подразделений и защиту занимаемых позиций. Более того, разведывательные возможности украинских формирований были сведены к минимуму.

Ранее российские подразделения взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области.
 
