Армия

На северо-востоке Украины произошел взрыв

В Сумах на северо-востоке Украины произошел взрыв
Sofiia Gatilova/Reuters

Взрыв произошел в городе Сумы, расположенном на северо-востоке Украины. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

Какие-либо подробности в материале не приводятся.

Данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины свидетельствуют о том, что сейчас в четырех регионах страны действует воздушная тревога. Особый режим объявили в Сумской, Днепропетровской, Черниговской и Харьковской областях.

Вечером 8 февраля в Киеве с разницей в несколько часов произошли две серии взрывов. Комментируя ситуацию, мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил об ударе с применением баллистических ракет и призвал жителей не покидать укрытий.

Позднее в Одессе и Конотопе также зафиксировали взрывы. Одесские паблики писали, что на фоне налета беспилотных летательных аппаратов в городе сработали системы противовоздушной обороны. Начался пожар.

Вооруженные силы РФ наносят удары по инфраструктуре Украины с октября 2022 года; соответствующие операции начали проводить после взрыва на Крымском мосту. С тех пор в украинских регионах регулярно объявляется воздушная тревога. Министерство обороны РФ неоднократно заявляло, что целями для атак становятся объекты энергетической инфраструктуры и промышленности, а также военного управления и связи.

Ранее российские войска поразили аэродром со звеньями истребителей F-16 в Киевской области.
 
