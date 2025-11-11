На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Словакии прекратили расследование передачи Украине истребителей МиГ-29

Aktuality: в Словакии прекратили расследование передачи МиГ-29 Украине
Depositphotos

Прокуратура Словакии прекратила расследование законности передачи Украине истребителей МиГ-29, не найдя в решениях предыдущих властей республики состава преступления. Об этом пишет издание Aktuality.

«Специальная группа Darca («Даритель». — «Газета.Ru»), созданная главой МВД Матушем Шутай-Эштоком, больше не расследует передачу истребителей МиГ-29 и системы противовоздушной обороны КУБ Украине, которую длительное время критиковали представители правительства [премьер-министра] Роберта Фицо», — говорится в сообщении.

По данным издания, прокуратура не смогла доказать, что Словакии был нанесен ущерб из-за помощи Киеву. Кроме того, в действиях бывших властей не обнаружили превышения полномочий.

В июне 2024 года госсекретарь минобороны Словакии Игор Мелихер заявил, что передача его страной истребителей МиГ-29 Украине в 2023 году была признана незаконной. По его словам, экспертного анализа, которым экс-глава оборонного ведомства республики Ярослав Надь оправдывал передачу истребителей, «однозначно не существует».

Ранее в ФСВТС назвали передачу Словакией Киеву МиГ-29 грубым нарушением международных договоров.

