Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Армия

Военкор рассказал, какие удары ВС РФ крайне чувствительны для противника

Военкор Котенок: удары ВС РФ по логистике крайне чувствительны для ВСУ
РИА Новости

Военный обозреватель Юрий Котенок в беседе с Tsargrad.tv рассказал, что удары Вооруженных сил (ВС) России по ж/д-логистике — наиболее чувствительны для противника. По его мнению, именно на этой работе необходимо сосредоточиться.

«Именно железнодорожная структура, чрезвычайно развитая с советских времен на Украине, до сих пор эффективно используется противником для ротации личного состава, для экстренной переброски вот этих пожарных команд с одного угрожающего направления на другое, для купирования прорыва и так далее. Часто используется для переброски боеприпасов и техники», — отметил журналист.

С каждым ударом по критической транспортной инфраструктуре Украины, возможности противника будут ограничиваться, подчеркнул он.

В начале февраля российские войска уничтожили два состава с солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле станции Конотоп. Отмечалось, что украинские военные направлялись на усиление оборонительных рубежей.

Ранее ФАБ-3000 поразила логистику ВСУ в районе Константиновки.
 
Теперь вы знаете
Дефицит одного витамина есть у большинства россиян. В чем причины нехватки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!