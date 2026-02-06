Военкор рассказал, какие удары ВС РФ крайне чувствительны для противника

Военный обозреватель Юрий Котенок в беседе с Tsargrad.tv рассказал, что удары Вооруженных сил (ВС) России по ж/д-логистике — наиболее чувствительны для противника. По его мнению, именно на этой работе необходимо сосредоточиться.

«Именно железнодорожная структура, чрезвычайно развитая с советских времен на Украине, до сих пор эффективно используется противником для ротации личного состава, для экстренной переброски вот этих пожарных команд с одного угрожающего направления на другое, для купирования прорыва и так далее. Часто используется для переброски боеприпасов и техники», — отметил журналист.

С каждым ударом по критической транспортной инфраструктуре Украины, возможности противника будут ограничиваться, подчеркнул он.

В начале февраля российские войска уничтожили два состава с солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле станции Конотоп. Отмечалось, что украинские военные направлялись на усиление оборонительных рубежей.

Ранее ФАБ-3000 поразила логистику ВСУ в районе Константиновки.