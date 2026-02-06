Российский военкор высказался о блокировках Starlink в зоне СВО

Военный обозреватель Юрий Котенок в интервью Tsargrad.tv прокомментировал ограничения работы спутниковой системы Starlink в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, ситуация в некоторой степени скажется на возможностях Вооруженных сил (ВС) РФ, но далеко не так, как хотелось бы противнику.

Журналист подчеркнул, что российские войска и без Starlink эффективно поражают цели на всей территории Украины.

«Но, конечно же, Starlink важен, и у нас сейчас разрабатывается аналог. Я надеюсь, он будет усиленными темпами внедрен в войска. Потому что это существенно наши возможности расширит. И прежде всего на оперативном звене, когда мы сможем поражать военные объекты на глубине сотен километров вдоль линии фронта, это важно», — сказал Котенок.

О сбоях в работе терминалов Starlink на линии фронта днем 5 февраля сообщили российские Telegram-каналы, в том числе «Два майора», «Записки ветеранов» и «Romanov Лайт». Военкоры утверждают, что связь временно пропала и у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Жалобы на работу Starlink также фиксируются в Downdetector.

1 февраля стало известно, что компания SpaceX по просьбе министерства обороны Украины будет ограничивать использование спутниковой связи Starlink для российской армии. В Киеве заявили, что будут отключены все неверифицированные терминалы спутниковой системы связи Starlink на Украине. При этом СМИ предупредили, что ограничения могут затронуть и украинские беспилотники.

