Раненый глава спецслужбы «Хезболлы» находится в больнице

Раненый после израильской атаки по Ливану руководитель разведки шиитской организации «Хезболла» Вафик Сафа находится в больнице. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники.

«Лидер «Хезболлы» Вафик Сафа, который был мишенью Израиля при авиаударе в центре Бейрута, получил серьезные ранения и находится в критическом состоянии», — говорится в сообщении.

По данным израильского канала 12, Сафа является офицером по координации и связи организации.

Вечером 10 октября ВВС Израиля совершили два рейда на Бейрут, в ходе которого, по данным министерства здравоохранения Ливана, пострадали десятки человек.

11 октября Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командира ракетных войск элитного подразделения «Радван», входящего в состав ливанского движения, Эриба Аль-Шаджа.

Ранее израильская армия сообщила о ликвидации командира «Исламского джихада» (организация запрещена в России) у Иордана.