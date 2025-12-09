На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Главком ВМФ России охарактеризовал обстановку в Арктике

Главком ВМФ России Моисеев: обстановка в Арктическом регионе остается непростой
true
true
true
close
Пресс-служба Северного флота

Обстановка в Арктическом регионе остается непростой, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев в ходе выступления на Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее». Его слова передает ТАСС.

«Должен отметить, что обстановка в Арктическом регионе остается непростой. Вместо дискуссий о сотрудничестве в Арктике мы все больше слышим обратное, в том числе, что Арктика - регион возможного будущего конфликта», — сказал Моисеев.

В начале ноября Моисеев принял участие в торжественной церемонии спуска на воду атомной подводной лодки «Хабаровск» в Северодвинске. Как отмечается, судно может нести беспилотный аппарат торпедного типа с ядерным зарядом «Посейдон». Глава минобороны РФ Андрея Белоусов подчеркнул, что подлодка «Хабаровск» поможет обеспечить безопасность морских границ России и защитить ее национальные интересы в разных районах мирового океана. В свою очередь глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что «Посейдон» может «вывести из строя целые государства», а средств противодействия ему нет.

Ранее командующий ВМФ Британии сделал неожиданное заявление о российском флоте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами