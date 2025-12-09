Главком ВМФ России охарактеризовал обстановку в Арктике

Обстановка в Арктическом регионе остается непростой, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев в ходе выступления на Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее». Его слова передает ТАСС.

«Должен отметить, что обстановка в Арктическом регионе остается непростой. Вместо дискуссий о сотрудничестве в Арктике мы все больше слышим обратное, в том числе, что Арктика - регион возможного будущего конфликта», — сказал Моисеев.

В начале ноября Моисеев принял участие в торжественной церемонии спуска на воду атомной подводной лодки «Хабаровск» в Северодвинске. Как отмечается, судно может нести беспилотный аппарат торпедного типа с ядерным зарядом «Посейдон». Глава минобороны РФ Андрея Белоусов подчеркнул, что подлодка «Хабаровск» поможет обеспечить безопасность морских границ России и защитить ее национальные интересы в разных районах мирового океана. В свою очередь глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что «Посейдон» может «вывести из строя целые государства», а средств противодействия ему нет.

