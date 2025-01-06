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В США прокомментировали модернизацию Ту-160

NI: в США назвали модернизацию Ту-160 признаком того, что РФ недооценили
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Host photo agency/Vladimir Astapkovich via Reuters

В США назвали модернизацию российского стратегического бомбардировщика Ту-160 признаком того, что в Вашингтоне недооценили РФ. Об этом пишет National Interest.

«Российские военные создали программу быстрой модернизации, которая является просто ошеломляющей (особенно учитывая, откровенно говоря, нелепые заявления западных СМИ о том, что санкции положат на лопатки российскую экономику и уничтожат ее оборонно-промышленную базу)», — говорится в материале издания.

Отмечается, что Ту-160М играет важнейшую роль в российской ядерной триаде и после модернизации способен запускать самые разные виды вооружений с огромных дистанций.

Объединенная авиастроительная корпорация, которой принадлежат АО «Туполев» и Казанский авиационный завод, завершила модернизацию трех цехов, предназначенных для производства стратегических бомбардировщиков Ту-160М, в июле 2024 года.

До этого издание писало, что бомбардировщик Ту-160 может стать «молотом» России против НАТО.

Ранее Путин оценил решение модернизировать ракетоносец Ту-160.

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