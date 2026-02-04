Российский «Тор» стал межвидовым комплексом

Морскую версию зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» начали изготавливать на заводе «Купол» в Ижевске. Об этом гендиректор завода Фанил Зиятдинов рассказал в интервью журналу «Национальная оборона».

Он уточнил, что до недавнего времени «Торы» обеспечивали интересы только войсковой системы противовоздушной обороны (ПВО). Сейчас они задействованы также для прикрытия важнейших объектов на передовой и в тылу. Для этих задач разработан боевой модуль «Тор-М2КМ» на базе новейшего «Тор-М2» для работы на кораблях, отметил Зиятдинов.

«В 2025 году началось изготовление первой партии этих изделий в интересах ВМФ. Для флота также разрабатывается ЗРК «Тор-МФ», интегрированный в корабельную архитектуру. Таким образом, наш комплекс стал межвидовым», — сказал глава предприятия.

В декабре прошлого года министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что на боевое дежурство заступил первый полк, оснащенный зенитной ракетной системой (ЗРС) С-500 «Прометей». Министр напомнил, что ЗРК С-500 «Прометей» способна поражать цели в ближнем космосе. Кроме того, министр обороны также заявил о росте поставок оружия и боеприпасов в российские войска.

Ранее Белоусов поручил обеспечить бесперебойное производство техники для нужд СВО.