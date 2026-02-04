Размер шрифта
Белоусов поставил важную задачу по вооружению

Белоусов поручил обеспечить бесперебойное производство техники для нужд СВО
Министерство обороны РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе совещания по вопросам вооружения поставил задачу по обеспечению бесперебойного производства и поставок особо востребованных образцов оружия, военной и специальной техники в зону спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства.

В ходе брифинга также обсуждались вопросы обеспечения группировок Вооруженных Сил РФ (ВС РФ) в зоне СВО. Так, по информации Минобороны, в российские войска в 2026 году планируется поставить более 310 тыс. образцов техники и около 21 млн средств поражения.

«В январе уже поступило более 10 тысяч единиц вооружений и около двух миллионов средств поражения», – отметил Белоусов, подчеркнув, что таких результатов удалось достичь благодаря организации на предприятиях «ритмичной работы с первых дней нового года и конструктивному взаимодействию Минобороны с Минпромторгом и Минфином».

Госкорпорация «Ростех» ранее представила новые патроны для борьбы с дронами. Первые партии многопульных патронов СЦ 226 и СЦ 228 под названием «Многоточие» разработал и выпустил также холдинг «Высокоточные технологии». Новые боеприпасы предназначены для повышения эффективности стрельбы по малоразмерным беспилотникам из штатного стрелкового оружия.

Ранее в Нижегородской области разработали автоматическую турель для борьбы с дронами.
 
