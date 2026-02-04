Размер шрифта
Названа сумма военной помощи, оказанной Данией Украине с февраля 2022 года

Посол Барбин: Дания с начала СВО передала Украине военную помощь на €9,5 млрд
Дания с февраля 2022 года передала Украине военную помощь на €9,5 млрд, из них €2,3 млрд в 2025 году. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации в североевропейской стране Владимир Барбин.

По словам дипломата, датские военнослужащие регулярно посещают Украину для изучения боевого опыта.

Барбин добавил, что Копенгаген не исключает возможности отправки своих военнослужащих на Украину для участия в многонациональных силах после урегулирования конфликта. Конкретные решения на этот счет датские власти планируют принять после того, как станут известны параметры мирного соглашения, добавил посол.

Накануне министр обороны Швеции Пол Йонсон в ходе совместной пресс-конференции с датским коллегой Троэльсом Лундом Поульсеном заявил, что Стокгольм и Копенгаген заказали у компании BAE Systems для Украины зенитный артиллерийский комплекс на сумму 2,7 млрд крон (более $301 млн).

Ранее было подсчитано, сколько лет Украина может прожить на транше ЕС в $1,5 трлн.
 
