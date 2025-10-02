Поляков напугал российский катер в Балтийском море

Польских пограничников испугал российский катер в Балтийском море, сообщила пресс-секретарь министерства внутренних дел и администрации республики Каролина Галецкая. Ее слова приводит Gazeta.pl.

«Вчера утром пограничная стража заметила российский катер. Он плыл с российского направления. Он находился очень близко, около 300 метров, к газопроводу, через который газ с добывающей платформы поступает на сушу», — заявила представитель МВД Польши.

По словам Галецкой, польские пограничники связались с катером по радио, и он не стал задерживаться возле польского газопровода. При этом представитель отказалась отвечать на вопрос, о каком месте и каком газопроводе идет речь.

По этому поводу в Варшаве была организована специальная пресс-конференция, на которой присутствовал также пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский.

30 сентября бойцы Военно-морских сил (ВМС) Швеции поднялись на борт следовавшего из Санкт-Петербурга грузового судна «Михаил Дудин» и побеседовали с его экипажем. Сообщалось, что ничего противозаконного в международных водах совершено не было — представители ВМС Швеции провели беседу с командой корабля исключительно в связи с «международной обстановкой».

Ранее Швеция усилила надзор за иностранными судами.