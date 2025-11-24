В Югре выплата контрактникам СВО стала самой большой в России

В Югре ввели самую большую в России выплату при заключении контракта с ВС России

Власти Ханты-Мансийского автономного округа увеличили выплаты заключившим в регионе контракт на прохождение службы в Вооруженных силах (ВС) России для участия в специальной военной операции (СВО) на 1 млн рублей. Об этом сообщается на едином официальном сайте госорганов Югры.

Сейчас в Югре при заключении контракта на службу в ВС России для участия в СВО через пункт отбора в Ханты-Мансийске военнослужащим выплачивают 2,65 млн рублей. Из них 2,2 млн предоставляет регион, 400 тыс. — Минобороны России, еще 150 тыс. — муниципалитет. Такие меры действуют, в частности, в Сургуте, Пыть-Яхе, Нефтеюганске и Сургутском районе.

Согласно сообщению на сайте госорганов Югры, после увеличения единовременной выплаты при заключении контракта на военную службу в Ханты-Мансийском автономном округе региональная поддержка составляет 3 млн 550 тыс. рублей, к которым добавляются 400 тыс. рублей федеральной и 150 тыс. рублей муниципальной выплаты. Таким образом, общая сумма единовременной выплаты достигает 4,1 млн рублей, что является самым высоким показателем в России.

Отмечается, что гарантированный годовой доход военнослужащего, заключившего контракт в Югре, с учетом зарплаты в зоне СВО теперь составляет не менее 6,6 млн рублей. Кроме того, при возможности списания долгов до 10 млн рублей, а также предоставляемых льгот и региональных выплат, общий объем материальной поддержки за первый год службы может достигать 18,5 млн рублей.

