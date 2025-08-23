На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Новое подразделение наемников из Латинской Америки появилось в ВСУ

РИА: в ВС Украины появилось новое подразделение латиноамериканских наемников
true
true
true
close
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новое подразделение наемников из стран Латинской Америки «Специальная латинская бригада» (СЛБ) появилось в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию из социальных сетей.

На странице подразделения в соцсети X говорится, что специальная латинская бригада — это новая бригада, укомплектованная латиноамериканскими и испаноговорящими наемниками.

Один из логотипов СЛБ с названием подразделения на английском и украинском языках, а также с изображением орла в цветах украинского флага и совы.

В социальных сетях наемника из Перу Хулио Сезара Сосы Дюрана, в этом году заочно приговоренного военным судом России к 24 годам лишения свободы за участие во вторжении в Курскую область в составе ВСУ, опубликована версия логотипа СЛБ с флагами 11 государств Южной Америки, а также Мексики.

На страницах бригады в других соцсетях публиковано приглашение присоединиться к СЛБ с указанием контактного номера телефона с кодом Перу.

Ранее войска РФ разбомбили полигон с колумбийскими наемниками в Сумской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами