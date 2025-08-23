Новое подразделение наемников из Латинской Америки появилось в ВСУ

Новое подразделение наемников из стран Латинской Америки «Специальная латинская бригада» (СЛБ) появилось в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию из социальных сетей.

На странице подразделения в соцсети X говорится, что специальная латинская бригада — это новая бригада, укомплектованная латиноамериканскими и испаноговорящими наемниками.

Один из логотипов СЛБ с названием подразделения на английском и украинском языках, а также с изображением орла в цветах украинского флага и совы.

В социальных сетях наемника из Перу Хулио Сезара Сосы Дюрана, в этом году заочно приговоренного военным судом России к 24 годам лишения свободы за участие во вторжении в Курскую область в составе ВСУ, опубликована версия логотипа СЛБ с флагами 11 государств Южной Америки, а также Мексики.

На страницах бригады в других соцсетях публиковано приглашение присоединиться к СЛБ с указанием контактного номера телефона с кодом Перу.

Ранее войска РФ разбомбили полигон с колумбийскими наемниками в Сумской области.