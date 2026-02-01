В Харькове и окрестностях слышны взрывы

В Харькове и за его пределами произошли два взрыва

В Харькове и окрестностях на востоке Украины произошли взрывы. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

По его информации, первый был слышен за городом, а второй — в Харькове.

Согласно данным онлайн-сервиса оповещения населения, сейчас в Харьковской области действует воздушная тревога.

В ночь на 1 февраля в Сумах на северо-востоке Украины тоже произошел взрыв. Накануне хлопки были слышны в городе несколько раз.

Воздушная тревога — сигнал оповещения населения об угрозе атаки с воздуха. Он включается при риске авиаудара или запуска ракет в направлении населенного пункта или области. Сирена звучит непрерывно в течение минуты нарастающим и стихающим сигналом. После перерыва до 30 секунд сигнал повторяется не менее трех раз.

Оповещение воздушной тревоги срабатывает, когда радиолокационные системы Воздушных сил ВСУ фиксируют перемещение вражеских летательных объектов в сторону территории республики. По информации с радаров определяется направление движения ракеты. На основании сведений о траектории ее полета в регионах включается сигнал тревоги.

Ранее почти вся Украина осталась без электричества.