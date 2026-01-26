Размер шрифта
Министр обороны Германии потребовал извинений от Трампа за слова о союзниках

Писториус: Трамп должен извиниться после слов о роли союзников США в Афганистане
Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус призвал президента США Дональда Трампа принести публичные извинения за высказывания о союзниках по НАТО в Афганистане. Об этом сообщает Reuters

«Это просто неправильно и неуважительно — так говорить о павших союзниках. Утверждать сегодня что-то другое — просто неправда», — ответил он на слова американского лидера о том, что европейские союзники «немного отошли от передовой» в Афганистане.

По словам министра, он намерен поднять этот вопрос в ходе ближайших переговоров с министром обороны США Питом Хегсетом. Писториус отметил, что извинениями глава Белого дома продемонстрировал бы «порядочность, уважение и проницательность».

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер раскритиковал президента США Дональда Трампа и потребовал извинений после высказываний о роли сил НАТО в конфликте в Афганистане, назвав их «обидными» и «ужасающими». Он также потребовал признать заслуги ветеранов и военнослужащих, которые не выжили в ходе конфликта, в том числе и британских.

Ранее премьер Италии Мелони раскритиковала Трампа.
 
