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Мятежники объявили о создании нацкомитета по спасению родины в Нигере

Генерал Тчиани назвал себя главой нацкомитета по спасению родины в Нигере

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Sam Mednick/AP

Генерал Абдурахман Тчиани объявил себя главой нацкомитета по спасению родины в Нигере от лица совершивших переворот в стране. Выступление Тчиани транслировало национальное телевидение Нигера, передает РИА Новости.

До переворота Тчиани возглавлял президентскую гвардию, задержавшую президента Нигера Мохаммада Базума. Именно планы по отставке генерала называют причиной переворота.

Ранее мятежники в Нигере призвали население соблюдать спокойствие.

27 июля в Нигере подожгли штаб-квартиру правящей партии. Сообщается, что прохожие начали забрасывать камнями здание Партии за демократию и социализм Нигера (ПДСН) в центре Ниамея, когда функционеры проводили совещание по ситуации в стране после госпереворота.

Позже к беспорядкам подключились демонстранты, которые поддерживают мятежников, и толпа взяла здание штурмом. Здание было разграблено и подожжено, его тушили экстренные службы.

Ранее президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная охрана.

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