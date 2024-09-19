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В Финляндии дрон врезался в телебашню, возбуждено дело о шпионаже

Yle: дело о шпионаже завели в Хельсинки после столкновения дрона с телебашней

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Victor Lisitsyn

Полиция финской столицы Хельсинки возбудила уголовное дело по статье «Шпионаж» после того, как в местную телебашню врезался беспилотник. Об этом сообщает портал Yle.

По информации издания, дрон курсировал над зданиями полиции и телерадиовещательной компании Yle в районе Пасила, для чего нужно специальное разрешение. В определенный момент владелец беспилотника не смог им управлять из-за потери сигнала, и дрон врезался в телевышку.

После этого мужчина сам пришел в компанию, обслуживающую телебашню, и сообщил об инциденте. Его задержали и могут осудить за шпионаж, если выяснится, что он получил и передал данные, которые могут нанести ущерб безопасности Финляндии. Максимальное наказание по статье — 10 лет лишения свободы.

В сентябре беспилотники атаковали Мурманскую область в РФ. Как писал Mash, дроны могли запустить с финского аэропорта Ivalo. При этом генштаб Финляндии заявил, что территория страны «не использовалась и не будет использоваться для подобных действий против России».

Ранее стали известны города Финляндии, где будут размещены структуры НАТО.

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