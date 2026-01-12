В Британии заявили, что ее военнослужащие будут находиться «в безопасности» на Украине

Глава ВС Британии Найттон: солдаты на Украине будут находиться в безопасности

Начальник штаба обороны Великобритании Ричард Найттон заявил, что военнослужащие Соединенного Королевства смогут справиться с развертыванием на Украине в случае установления режима прекращения огня и будут находиться в безопасности. Об этом пишет Sky News.

По данным телеканала, во время выступления в комитете по обороне Палаты общин он заявил, что британские войска на территории Украины будут находиться «в безопасности». Он также заверил, что солдаты будут обеспечены всем необходимым.

У вооруженных сил стран есть все ресурсы, чтобы справиться с вызовами, заверил Найттон.

6 января в Париже прошел саммит «коалиции желающих», в котором приняли участие лидеры европейских стран, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер. На встрече присутствовала украинская делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После встречи Зеленский, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о развертывании в республике многонациональных сил после окончания конфликта.

