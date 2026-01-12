Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости политики

В Британии заявили, что ее военнослужащие будут находиться «в безопасности» на Украине

Глава ВС Британии Найттон: солдаты на Украине будут находиться в безопасности
1st Lt. Mark Andries/U.S. Marine Corps/AP

Начальник штаба обороны Великобритании Ричард Найттон заявил, что военнослужащие Соединенного Королевства смогут справиться с развертыванием на Украине в случае установления режима прекращения огня и будут находиться в безопасности. Об этом пишет Sky News.

По данным телеканала, во время выступления в комитете по обороне Палаты общин он заявил, что британские войска на территории Украины будут находиться «в безопасности». Он также заверил, что солдаты будут обеспечены всем необходимым.

У вооруженных сил стран есть все ресурсы, чтобы справиться с вызовами, заверил Найттон.

6 января в Париже прошел саммит «коалиции желающих», в котором приняли участие лидеры европейских стран, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер. На встрече присутствовала украинская делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После встречи Зеленский, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о развертывании в республике многонациональных сил после окончания конфликта.

Ранее депутат указал на попытку НАТО проиграть на Украине «с достоинством».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27604735_rnd_5",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Главное — не удариться в паранойю. 7 фильмов, которые заставят сомневаться в реальности
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+