Армия

Украина бросила против российских войск технику с дурной славой

МО РФ: российские войска уничтожили в зоне СВО БТР Stryker с дурной славой
Российские военные уничтожили в зоне спецоперации на Украине БТР (бронетранспортер) Stryker, обладающий дурной славой. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, БТР уничтожили бойцы группировки войск «Центр». Вместе с ним российские военные уничтожили двенадцать бронированных машин.

Отмечается, что армия США использовала Stryker при вторжении в Ирак, и тогда машина подверглась критике военных. Бронетранспортер не выдерживал попадания не только противотанковых снарядов, но и стрелкового оружия.

26 января Минобороны РФ сообщило, что российские военные ударами беспилотников «Герань» уничтожили вертолеты Ми-24 и Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенные на расстоянии 46 км к западу от аэродрома Канатово в Кировоградской области.

Также 26 января военнослужащие Черноморского флота Российской Федерации в центральной части Черного моря ликвидировали безэкипажный катер ВСУ.

Ранее стало известно о запуске по целям на Украине более 600 российских беспилотников.
 
