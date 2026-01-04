Размер шрифта
Токио сообщил о пуске баллистических ракет со стороны КНДР

Kyodo: КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря
Yin Bogu/Xinhua/Global Look Press

Баллистические ракеты, предположительно запущенные КНДР, упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщений о повреждениях судов или самолетов не поступало. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве Японии.

По данным японских властей, в воскресенье Северная Корея осуществила как минимум два пуска баллистических ракет в восточном направлении. Ракетная активность была зафиксирована впервые почти за два месяца.

В Минобороны Японии уточнили, что пуски были произведены с западного побережья КНДР примерно в 07:54 и 08:05 по местному времени. Обе ракеты достигли максимальной высоты около 50 км и пролетели примерно 900 и 950 км соответственно.

Глава оборонного ведомства Синдзиро Коидзуми сообщил журналистам, что Токио направил Пхеньяну решительный протест. По его словам, подобные действия, включая предыдущие пуски, представляют угрозу миру и безопасности Японии, региона и международного сообщества. Министр также отметил, что ракеты могли двигаться по нестандартным траекториям, добавив, что Япония будет тесно сотрудничать с США и Южной Кореей при анализе ситуации.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити поручила профильным ведомствам собрать информацию и довести ее до общественности, а также обеспечить безопасность морского и воздушного сообщения и подготовиться к возможным внештатным ситуациям, сообщили в ее канцелярии.

Южнокорейские военные в свою очередь заявили, что около 07:50 по местному времени КНДР осуществила несколько пусков предполагаемых баллистических ракет в сторону Японского моря из района, расположенного недалеко от Пхеньяна.

Предыдущий пуск баллистической ракеты Северная Корея провела 7 ноября. Тогда, по данным Минобороны Японии, ракета была запущена с западного побережья КНДР и пролетела более 450 км, тогда как южнокорейская сторона оценивала дальность полета примерно в 700 км.

Ранее Ким Чен Ын посетил учения по запуску стратегических крылатых ракет.

