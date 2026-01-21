Обстрел ВСУ оставил часть жителей Брянской области без электричества

Губернатор Богомаз: в трех районах Брянской области перебои со светом и теплом

В Брянской области из-за ночного обстрела повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к перебоям со светом и теплом в трех муниципалитетах. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, удары были нанесены с применением реактивных систем залпового огня. В результате жители нескольких районов столкнулись с нарушениями электроснабжения и подачи тепла.

Глава региона отметил, что аварийные и специальные службы сразу приступили к ликвидации последствий произошедшего. Власти принимают все необходимые меры для помощи населению.

Богомаз подчеркнул, что ситуация находится под контролем региональных властей.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что ситуация в регионе после обстрела Вооруженных сил Украины остается напряженной. По его словам, специалисты закончат разминировать территорию, подвергшуюся обстрелу, сегодня, 21 января. После этого начнутся восстановительные работы в полном объеме.

Ранее Гладков сообщил о создании в Белгороде пунктов временного обогрева.