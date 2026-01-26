Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Армия

Военный аналитик оценил позиции России в мировом рейтинге военной мощи

Кнутов: по уровню боеспособности и боеготовности ВС РФ обходят все армии мира
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы РФ по уровню боевой готовности превосходят все армии мира. Об этом заявил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя рейтинг Global Firepower, в котором Россия заняла второе место по военной мощи.

По словам аналитика, рейтинг формируется на основе 60 критериев, включая экономические и географические параметры, поэтому итоговая оценка носит условный характер.

«Если учитывать все эти факторы, то, естественно, второе место России условно, я бы даже дал первое место России», — сказал собеседник телеканала.

Кнутов отметил, что по уровню боеспособности и боеготовности российская армия сегодня не имеет равных, поскольку страна сама производит основную массу вооружения, а ее ВС имеют серьезный боевой опыт и показывают стабильные результаты в ходе специальной военной операции. Он подчеркнул, что Россия сохраняет серьезное преимущество и без использования тактического ядерного оружия.

26 января был опубликован рейтинг Global Firepower, согласно которому Россия в начале 2026 года вошла в тройку лидеров по военной мощи. Первое место заняли США. Россия расположилась в списке на втором месте из 145. Тройку лидеров замыкает Китай. В топ-10 стран по военной мощи также вошли Индия, Южная Корея, Франция, Япония, Британия, Турция и Италия. При этом Украина заняла лишь 20-е место в рейтинге.

Ранее в Госдуме рассказали, как России стать первой по уровню военной мощи.
 
Теперь вы знаете
Тотальный контроль: когда работодатель имеет право следить за вами через гаджеты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!