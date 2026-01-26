Военный аналитик оценил позиции России в мировом рейтинге военной мощи

Кнутов: по уровню боеспособности и боеготовности ВС РФ обходят все армии мира

Вооруженные силы РФ по уровню боевой готовности превосходят все армии мира. Об этом заявил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя рейтинг Global Firepower, в котором Россия заняла второе место по военной мощи.

По словам аналитика, рейтинг формируется на основе 60 критериев, включая экономические и географические параметры, поэтому итоговая оценка носит условный характер.

«Если учитывать все эти факторы, то, естественно, второе место России условно, я бы даже дал первое место России», — сказал собеседник телеканала.

Кнутов отметил, что по уровню боеспособности и боеготовности российская армия сегодня не имеет равных, поскольку страна сама производит основную массу вооружения, а ее ВС имеют серьезный боевой опыт и показывают стабильные результаты в ходе специальной военной операции. Он подчеркнул, что Россия сохраняет серьезное преимущество и без использования тактического ядерного оружия.

26 января был опубликован рейтинг Global Firepower, согласно которому Россия в начале 2026 года вошла в тройку лидеров по военной мощи. Первое место заняли США. Россия расположилась в списке на втором месте из 145. Тройку лидеров замыкает Китай. В топ-10 стран по военной мощи также вошли Индия, Южная Корея, Франция, Япония, Британия, Турция и Италия. При этом Украина заняла лишь 20-е место в рейтинге.

