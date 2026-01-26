Самый жестокий член банды Цапков попросился на СВО

SHOT: член банды Цапков Вова Беспредел во второй раз попытался уйти на СВО

Участник банды Цапков Владимир Алексеев, известный также как Вова Беспредел, во второй раз подал прошение об отправке в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По данным журналистов, Алексеев подал прошение во второй половине 2025 года, находясь в Торбеевском централе (ИК-6). Однако, по информации источника, осужденный получил отказ.

В первый раз участник банды попросился на СВО в августе 2024 года, но также получил отказ. После этого Алексеева этапировали в исправительную колонию №6 «Черный Дельфин» в Соль-Илецке Оренбургской области.

Вова Беспредел известен как самый жестокий участник банды Цапков. Его приговорили к пожизненному заключению по обвинению в расправах над 18 людьми. Также мужчине приписывают почти 200 изнасилований.

В июле прошлого года в зоне СВО не стало одного из участников банды Цапков Андрея Быкова, приговоренного к 20 годам. Он получил помилование после заключения контракта с Минобороны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

