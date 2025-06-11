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Российский бизнесмен рассказал, как банда Цапков захватила его компанию

Предприниматель Дорошенко рассказал, как банда Цапков отобрала у него компанию
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Матыцин Валерий/ТАСС

Российский предприниматель Валерий Дорошенко из Краснодарского края рассказал, как банда Цапков отобрала его компанию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

По словам бизнесмена, Цапки угрожали расправой его семье, если он не подпишет документы о слиянии его компании с другими предприятиями.

Компания Дорошенко ООО «Кубань-контракт» занималась реализацией ГСМ сельхозпредприятиям региона. В какой-то момент Цапки сообщили предпринимателю, что создали холдинг, и предложили вступить в него. Дорошенко многократно отказывался, но после угроз его семье и ребенку согласился.

После предприниматель обратился в суд, чтобы взыскать с Вячеслава Цеповяза, Федора Стрельцова и Владимира Алексеева денежные средства и проценты за пользование чужими деньгами.

В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил к пожизненному заключению трех подсудимых по делу банды из станицы Кущевская, включая предполагаемого лидера группировки Сергея Цапка. Еще трое обвиняемых получили от 19 до 20 лет лишения свободы.

Ранее бывшую судью по делу Цапков приговорили к 10 годам колонии.

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