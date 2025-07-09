«Искупил вину кровью». Осужденный член банды Цапков погиб в зоне СВО

Осужденный за участие в банде Цапков Андрей Быков погиб в зоне спецоперации. Быков погиб еще в апреле этого года, однако известно об этом стало только сейчас, пишет Baza. Подробностей не приводится.
«Андрей Быков отправился на СВО более полутора лет назад. В начале 2024 года он получил ранение, после чего приехал на лечение домой», — сообщает Telegram-канал.
Baza указывает, что тогда же в соцсетях распространялось фото, где Быков в гипсе стоял с матерью Сергея Цапка — Надеждой.
Местные жители утверждали, что она еще с подросткового возраста воспитывала Быкова, так как тот вырос в неблагополучной семье. Таким образом, он с юности был рядом с Цапками. Позднее был водителем Надежды Цапок и сотрудником их семейной фирмы, пишет «Лента.ру».
Газета «Коммерсантъ» еще в марте 2024 года сообщала, что Быков и другой участник банды Вячеслав Рябцев отправились из колонии в зону спецоперации. Рябцев зимой 2022 года вступил в ряды ЧВК «Вагнер», после чего вернулся в Краснодарский край.
Быков заключил годовой контракт с Минобороны в сентябре 2023 года. Оба члена банды Цапков получили помилование.
Российская общественница и актриса Яна Поплавская заявила, что отдав жизнь на поле боя, Быков «искупил вину кровью».
Дело Цапков
Андрей Быков был осужден в 2013 году как один из лидеров банды Цапков. По совокупности обвинений в ряде убийств и разбойных нападений он был приговорен к 20 годам тюремного заключения.
Банда орудовала в станице Кущевской Краснодарского края более 10 лет. С 1998 по 2010 год участники банды совершили не менее 59 преступлений, включая убийства, изнасилования, вымогательства и рейдерские захваты.
Кущевская оказалась в центре внимания СМИ в ноябре 2010 года, после массового убийства 12 человек в доме фермера и предпринимателя Сервера Аметова.
Кроме того, преступники расправились с соседями Аметова, зашедшими в гости — 36-летней Натальей Касьян и ее 14-летним сыном Павлом.
По данному делу были арестованы члены ОПГ «Цапковские», в их числе Сергей Цапок, Вячеслав Цеповяз, Андрей Быков, Вячеслав Рябцев, Сергей Цеповяз и другие.
Впоследствии Цапок заявил, что фермер Аметов «мешал ему вести бизнес» и «подрывал» авторитет. Он сообщил силовикам, что после убийства всех находившихся в доме, они положили на гору тел живую девятимесячную внучку Аметова, облили бензином и подожгли.
Суды и смерти
Главарь банды Сергей Цапок был признан виновным в организации многочисленных убийств, включая расправу над семьей Аметова. Он получил пожизненное заключение.
В 2014 году в одиночной камере СИЗО совершил самоубийство один из участников банды Игорь Черных.
Сам Цапок в 2014 году умер в следственном изоляторе от инсульта и острой сердечной недостаточности.
Ряд пострадавших от деятельности банды жители Кущевской посчитали смерть Цапка инсценировкой и требовали генетической экспертизы останков, однако правоохранительные органы ее проводить не стали.