«Меня обменяли на иностранцев»: Медведчук раскрыл подробности своего освобождения Медведчук заявил, что в 2022 году его обменяли на 10 иностранных наемников

Медведчук рассказал, что в прошлом году его обменяли не на командиров «Азова»*, а на иностранных наемников. «Азовцы» оказались в том же обменном списке по другой причине, утверждает он. Политик также поделился, как выглядело его заключения на Украине, где оказывали «сильнейшее психологическое давление». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

«СМИ неправильно преподнесли эту историю»

Москва обменяла украинского политика, кума президента России Виктора Медведчука не на пленных командиров батальона «Азов» (организация запрещена в России), а на 10 иностранцев, которые воевали на Украине. Об этом заявил сам Медведчук французской газете Omerta, перевод интервью опубликовало движение «Другая Украина».

«На самом деле меня обменяли на иностранцев, воевавших на стороне [президента Украины Владимира] Зеленского и попавших в плен российской армии. Обмен, в результате которого меня освободили, был многоступенчатый. В общих списках на обмен были боевики «Азова», иностранцы и другие военнослужащие. Но меня обменяли на десятерых иностранцев из общего списка», — уточнил политик.

Он добавил, что СМИ неправильно преподнесли эту историю, представив ее как обмен Медведчука на «азовцев». Как Россия смогла его освободить, по словам Медведчука, он узнал только в Москве.

Свою политическую карьеру Медведчук начал в 90-е годы. Он возглавлял администрацию президента Украины в 2002 — 2005 годах, был вице-спикером Верховной рады Украины в 1998 — 2000 годах. Медведчук — бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины В 2004 году Владимир Путин стал крестным отцом младшей дочери Медведчука.

Арест, побег, задержание, обмен

Политик также раскрыл подробности последних месяцев своего пребывания на Украине. С мая 2021 года он был под домашним арестом по делу о госизмене. Арест истекал в марте 2022-го, но в феврале, вскоре после начала военных действий, политик сбежал, его объявили в розыск.

«Когда победим, найдем того судью, который постановил снять с него браслет, и территориальная оборона Киева поговорит с ним по душам», — обещал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Сам Медведчук в свежем интервью заявил, что пока он был под арестом, против него «без каких-либо законных оснований» завели второе уголовное дело. Целью, по словам политика, было «сделать все возможное», чтобы его не освобождать. О своем побеге он не стал распространяться.

«Когда начались военные действия, срок моего ареста кончился, но потом меня незаконно арестовали 12 апреля 2022 года и поместили в застенки СБУ, сделав из этого пропагандистское шоу», — указал он.

Тогда Владимир Зеленский лично объявил о поимке Медведчука. При этом президент Украины уточнил, что его нашли при попытке сбежать из страны. Глава СБУ Иван Баканов добавил, что Медведчук для маскировки надел украинскую военную форму.

«Очень символично, что именно в День космонавтики был задержан Медведчук. Он скрывался 48 дней. И вот наконец-то решил попытаться убежать за пределы нашего государства. Что ж, для этого «космонавта» — в плохом смысле слова — не сработало знаменитое «Поехали!» — сказал украинский лидер.

Медведчук ранее называл этот задержание самым тяжелым днем в своей жизни. По его словам, тогда он несколько часов пролежал с мешком на голове на цементном полу. Впоследствии несколько месяцев он «днем и ночью» был в наручниках.

О каком-то другом физическом насилии политик не упоминает. В новом интервью он сказал, что на его оказывали «сильнейшее психологическое давление».

«Постоянно были угрозы расправы. Я пережил все это, думая о своей семье, о жене, детях, о том, как важно, чтобы я снова был с ними», — отметил Медведчук.

Как Медведчук оказался в России

Освободили его только в ночь на 22 сентября 2022 года в рамках самого масштабного на тот момент обмена пленными. Россия отдала 215 человек, в том числе взятых в плен в Мариуполе пятерых командиров «Азова», а также иностранных наемников. В ответ Москва получила 55 своих военных и Медведчука.

Главным организатором обмена был предприниматель Роман Абрамович, утверждала американская газета The Wall Street Journal. Издание писало, что офис украинского президента не доверял России и до последнего боялся, что она отправит на обмен кого-то другого, а не «азовцев». Зеленский отмечал, что добиться их включения в обменный список было сложнее всего.

В итоге азовцев отпустили при содействии президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана с условием, что до конца конфликта на Украине они не вернутся на родину.

Однако в июле 2023 года Зеленский сообщил, что все пять азовских командиров прибыли в Киев. Глава Нацгвардии Украины Александр Пивненко заявил, что они «очень скоро» вернутся на фронт. Украинское издание «Страна.ua» в августе 2023-го написало, что освобожденный командир Денис Пропенко уже в строю. Сам «Азов» как воинское формирование к тому моменту восстановился и продолжал воевать в районе Серебрянского лесничества.

Москва расценила возвращение «азовцев» на Украину как нарушение договоренностей. «Причем в данном случае условия нарушила как украинская, так и турецкая сторона. <...> Такое нарушение действующих договоренностей никого не красит», — охарактеризовал ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.