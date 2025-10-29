Военный эксперт объяснил, почему «Золотой купол» бессилен перед «Буревестником»

Новейшая российская ракета «Буревестник» неуязвима перед американской системой противовоздушной обороны (ПВО) «Золотой купол». Об этом в интервью aif.ru заявил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, боеприпас в силу своей автономности может спокойно пролететь над океаном, где его никто не сможет засечь.

«Спутники могут его обнаружить только в случае, если примерно будут знать координаты, по которым он летит, что маловероятно. Особенность «Буревестника» в том, что он не будет прорывать систему противовоздушной обороны, как это делают все крылатые ракеты, он ее может просто облететь», — объяснил Кнутов.

Учитывая внушительный периметр Соединенных Штатов, прикрыть всю территорию «зонтиком» ПВО будет сложно, добавил он.

27 октября газета The New York Times сообщила, что ракета «Буревестник» способна обойти «Золотой купол».

26 октября президент России Владимир Путин провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым, в ходе которого был заслушан доклад об успешном испытательном полете крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной силовой установкой. Герасимов сообщил, что ракета пролетела 14 тыс. км и находилась в воздухе 15 часов, продемонстрировав способность обходить системы ПВО. Глава государства поручил начать подготовку к принятию комплекса на вооружение.

Ранее сообщалось, что США и Канада прорабатывают возможность расширения зоны покрытия «Золотого купола».