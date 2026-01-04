Пушилин рассказал о ситуации на поля боя в ДНР

Российские подразделения начали бои за город Белицкое на Добропольском направлении ДНР. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин на видео, опубликованном в Telegram-канале.

«Мы видим устремление наших подразделений в направлении Доброполья. Мы также видим, и поступает информация, что начинаются бои за Белицкое», — заявил Пушилин.

По его словам, бои также идут в Законном, Озерном и Резняковке — на Краснолиманских и северных участках фронта. Пушилин добавил, что ВСУ на этом фоне, как сообщается, стягивает резервы у Славянской электростанции.

«На Константиновском направлении российские подразделения продвигаются в районе железнодорожной станции, также есть успехи в районе населенного пункта Майское, а также на северной стороне Клебан-Быкского водохранилища», — отметил глава ДНР.

Продолжается также зачистка противника в ряде населенных пунктах, в том числе Красноармейске и его городе-спутнике Димитрове. Кроме того, на Красноармейском направлении российские военные продвигаются в районе населенного пункта Гришино, добавил Пушилин.

Ранее российские бойцы взяли под контроль село в Харьковской области.