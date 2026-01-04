Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине

Пушилин рассказал о ситуации на поля боя в ДНР

Пушилин: войска РФ начали бои за Белицкое на Добропольском направлении
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российские подразделения начали бои за город Белицкое на Добропольском направлении ДНР. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин на видео, опубликованном в Telegram-канале.

«Мы видим устремление наших подразделений в направлении Доброполья. Мы также видим, и поступает информация, что начинаются бои за Белицкое», — заявил Пушилин.

По его словам, бои также идут в Законном, Озерном и Резняковке — на Краснолиманских и северных участках фронта. Пушилин добавил, что ВСУ на этом фоне, как сообщается, стягивает резервы у Славянской электростанции.

«На Константиновском направлении российские подразделения продвигаются в районе железнодорожной станции, также есть успехи в районе населенного пункта Майское, а также на северной стороне Клебан-Быкского водохранилища», — отметил глава ДНР.

Продолжается также зачистка противника в ряде населенных пунктах, в том числе Красноармейске и его городе-спутнике Димитрове. Кроме того, на Красноармейском направлении российские военные продвигаются в районе населенного пункта Гришино, добавил Пушилин.

Ранее российские бойцы взяли под контроль село в Харьковской области.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27560137_rnd_7",
    "video_id": "record::963df173-7f8a-4c51-ac80-04eec546b9ea"
}
 
Теперь вы знаете
Свинцовые белила и ректальные свечи из радия: какие яды люди использовали в быту, пока наука не шагнула вперед
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+